Обеспечение мирного переговорного процесса является важнейшим принципом для Армении в нагорно-карабахском конфликте

Важнейшим принципом для Армении в нагорно-карабахском конфликте является обеспечение мирного переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в парламенте в ответ на вопрос депутата от Республиканской партии Армении (РПА) Карена Бекаряна.

«Мы уделяем больше внимания поддержанию атмосферы в том плане, чтобы не иметь развитий, которые могут повлиять на переговоры и которые приведут к эскалации», - сказал глава МИД.

Министр отметил, что ожидает диалога с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, добавив, что он уже провел телефонные беседы с сопредседателями, которые представили подробности встречи, проведенной с министром иностранных дел Азербайджана.

«Для нас очень важно поддерживать динамику, поскольку она основана на продолжении процесса исключительно путем переговоров. У нас будет возможность восстановить процесс в ближайшем будущем. Мы восстановим этот процесс на встрече с сопредседателями в июне», - сказал министр.

Коснувшись вопроса о визите на границу в направлении Нахиджевана вместе с министром обороны Давидом Тонояном, Мнацаканян сказал, что цель визита состояла в том, чтобы дать сигнал, что армянская сторона проявляет бдительность и придает большое значение исключению всех возможных развитий, которые отрицательно сказываются на переговорный процесс.