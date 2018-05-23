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Полноприводный Honda Civic сделали веселее с помощью колес от тележки


Авторы YouTube-канала BoostedBoiz модифицировали полноприводный Honda Civic Wagon, установив вместо задней оси колеса от тележки. Таким образом у них получился автомобиль, который с легкость крутится вокруг собственной оси, передает Арменпресс.




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