Глава МИД Ирана назвал суждения Помпео ложными и устаревшими

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал высказывания госсекретаря США Майкла Помпео в отношении ИРИ ложными и основанными на устаревших политических подходах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Mehr.

"Слова Помпео ложные и основаны на старых и неудачных политических подходах, - сказал он. - Ни одно из этих высказываний не было новым. Он лишь увеличил градус непристойности и напряженности".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в понедельник, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской ядерной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

В частности, Помпео заявил, что Тегеран должен прекратить работы по обогащению урана и отказаться от переработки плутония, закрыть свой реактор на тяжелой воде и отчитаться перед МАГАТЭ об имеющейся, по версии США, военной составляющей ядерной программы. В то же время Вашингтон добивается вывода иранских сил из Сирии, освобождения всех американских граждан, прекращения поддержки Ираном группировок, которые США считают террористическими, а также отказа от угроз в адрес Израиля.