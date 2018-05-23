Рейтинг Порошенко на Украине опустился до рекордного минимума за пять лет

Рейтинг президента Украины Петра Порошенко опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года, к нему негативно относятся 79% опрошенных, как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным неправительственной исследовательской организации, по всей территории Украины, за исключением Донбасса, с 15 по 31 марта был проведен опрос среди местных жителей об их отношении к политикам, представителям власти и политическим объединениям страны. Всего было опрошено 2400 украинцев старше 18 лет. Исследование проводилось по заказу американского Международного республиканского американского института (IRI).

Согласно приведенной на сайте организации таблицы, к Порошенко "негативно" относятся 79% опрошенных в марте респондентов, что является рекордным показателем за все время проведения аналогичного опроса с сентября 2013 года.

К лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко позитивно относятся 21% опрошенных украинцев, негативно — 68%.

Самым популярным политиком Украины, согласно опросу, стал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. К нему "очень положительно" относятся 7% опрошенных, "скорее положительно" 21%, "скорее отрицательно" 23%, а "совсем отрицательно" — 29%.