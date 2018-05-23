В Гюмрийском военном гарнизоне на мемориальном комплексе «Холм Чести» состоялась торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих по призыву российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении. На память солдатам и сержантам из различных регионов России вручили капсулы с землёй Могилы русских офицеров, принимавших участие в войнах 100 лет назад на территории Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие, члены их семей, ветераны и приглашенные гости стали свидетелями прощания с Боевым знаменем воинской части.

«Со времен существования Российской Империи, ритуал прощания с Боевым знаменем части всегда являлся неотъемлемой частью исторических традиций Российской армии», - сказал командир военной базы полковник Владимир Елканов.

Лучшие военнослужащие командованием соединения были поощрены нагрудными знаками «За службу на Кавказе» и грамотами.