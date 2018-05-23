ЕС выделит в 2019 году дополнительно €1,5 млрд Турции для помощи мигрантам

Евросоюз в 2019 году выделит дополнительно €1,5 млрд Турции для борьбы с миграционным кризисом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в проекте бюджета сообщества на следующий год, опубликованном в среду Еврокомиссией (ЕК).

"[Выделить] дополнительно €1,5 млрд для помощи беженцам в Турции, чтобы продолжать обеспечивать беженцев из Сирии и других мест питанием, образованием и жильем", - отмечается в документе.



