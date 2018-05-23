Иран способен вернуться к прежним темпам развития ядерной программы

Иран способен вернуться к прежним темпам развития своей ядерной программы, которые были до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом заявил руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает в среду агентство IRNA.

"В ряде секторов атомной промышленности мы обладаем необходимым потенциалом, чтобы вернуться к прежнему уровню [развития ядерной программы], который был до заключения СВПД, - отметил Салехи. - Однако я надеюсь, что до этого не дойдет". Он также отметил, что атомная промышленность Ирана "находится на хорошем уровне и продолжает развиваться в коммерческих целях"





