Группа активистов перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара
Группа активистов из села Гндеваз и города Джермук перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара, протестуя против эксплуатации этих рудников.
Как передает «Арменпресс», они протестуют против осуществления программы, отказываяс от любых страховок.Они призывают соответствующие органы обратить внимание на развитие туризма и направить инвестиции в эту отрасль, поскольку возможности в Джермуке хватают на обеспечение работой окрестного населения, без развития горнорудной промышленности.
- 17:06 МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы
- 17:04 Джонсон заявил, что хочет иметь служебный самолет
- 17:00 Банк Англии выяснил, что Brexit стоил £900 каждому домохозяйству Великобритании
- 16:54 Полноприводный Honda Civic сделали веселее с помощью колес от тележки
- 16:45 Аристократка удивила общественность купальником Бората
- 16:29 Глава МИД Ирана назвал суждения Помпео ложными и устаревшими
- 16:13 Рейтинг Порошенко на Украине опустился до рекордного минимума за пять лет
- 16:08 В Армении уволенным в запас военнослужащим ЮВО вручили капсулы с землёй Могилы офицеров Российской Империи
- 16:05 ЕС выделит в 2019 году дополнительно €1,5 млрд Турции для помощи мигрантам
- 16:01 Иран способен вернуться к прежним темпам развития ядерной программы
- 15:48 Отрасль ИТ является авангардом, ломающим преграды невозможного: премьер-министр Армении
- 15:21 Армен Саркисян лично встретился с членами инициативы «Амулсар без рудников» и даже станцевал с ними
- 15:18 Группа активистов перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара
- 15:11 Мощный экзоскелет весом более трех тонн показали в США
- 15:06 Журналистка остановила скачущего коня в прямом эфире
- 15:03 В Армении для военнослужащих ЮВО введено летнее меню
- 14:46 РФ продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы: Мария Захарова
- 14:38 Наира Зограбян считает вероятным проведение внеочередных выборов осенью
- 14:38 Лавров обсудил с новым главой МИД Армении союзническое взаимодействие и Карабах
- 14:32 Эдуард Шармазанов считает Тарона Маргаряна удавшимся мэром Еревана
- 14:28 Врачи из диаспоры готовы осуществлять в Армении различные программы
- 14:27 Директор «Арменпресс» Арам Ананян примет участие в саммите руководителей крупнейших новостных служб
- 14:24 Процесс выхода Украины из СНГ займет около года
- 14:23 Названа главная причина эпидемии рака в мире
- 14:18 Ален Симонян еще 7 дней продолжит оставаться депутатом
- 13:58 Схватка орлана и лисы за добычу попала на видео
- 13:53 NASA опубликовало видео с корональной дырой на Солнце
- 13:49 Министр здравоохранения намерен отложить отпуск лекарств по рецептам, кроме антибиотиков
- 13:27 Гордая мать скопировала огромную родинку сына на собственное лицо
- 13:24 В Иране заявили, что им не нужно разрешение на развитие обороноспособности
- 12:48 В США полиция набросилась на велосипедиста, "разминировавшего" рюкзак
- 12:43 В Армению едут содокладчики ПАСЕ
- 12:42 Ученые нашли продукт, снижающий риск преждевременной смерти
- 12:26 Призываю и требую прекратить все акции гражданского неповиновения: Пашинян
- 12:26 Франция считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1221 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
10:56, 16.05.2018
Просмотрели 1109 раз По делу о коррупционном скандале ПАСЕ применил по отношению к 4 депутатам от Азербайджана санкции
11:40, 21.05.2018
Просмотрели 1043 раз Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства
10:47, 17.05.2018
Просмотрели 1035 раз Левон Тер-Петросян: Угрожающее государственности опасное положение
21:54, 22.05.2018
Просмотрели 901 раз США готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия»