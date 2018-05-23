Группа активистов перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара

Группа активистов из села Гндеваз и города Джермук перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара, протестуя против эксплуатации этих рудников.

Как передает «Арменпресс», они протестуют против осуществления программы, отказываяс от любых страховок.

Они призывают соответствующие органы обратить внимание на развитие туризма и направить инвестиции в эту отрасль, поскольку возможности в Джермуке хватают на обеспечение работой окрестного населения, без развития горнорудной промышленности.