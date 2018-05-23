Журналистка остановила скачущего коня в прямом эфире

Корреспондент британского телеканала Sky Sports Хейли Мур остановила скачущего коня и продолжила работу. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. Журналистка делала репортаж о скачках в Чепстоу, когда одна из лошадей сбросила наездника и понеслась прямо на нее. Женщина не растерялась и схватила животное за поводья. В результате она получила удар в лицо и упала прямо под копыта, но лошадь все-таки остановила. Через несколько минут Мур отправилась на интервью с победителем заезда.

Как сообщает The Telegraph, журналистка умеет обращаться с лошадьми с детства. Ее отец — заслуженный тренер в области конного спорта, а братья — известные жокеи.