В Армении для военнослужащих ЮВО введено летнее меню

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках акклиматизационных и адаптационных мероприятий к высоким температурам окружающей среды для военнослужащих в основное меню солдатских столовых внесены изменения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в новое меню, по указанию командования соединения и военных медиков добавлены свежие фрукты, овощи и зелень.

В солдатских столовых, оборудованных системами питания «шведский стол», военнослужащим представлены на выбор разнообразные блюда в которые добавлены колбасные изделия, пельмени, вареники, зразы, фаршированный перец. Также увеличена норма выдачи сыра, молока и творога.

В выходные и праздничные дни к основному меню добавлены «сладкие столы» с введением сгущенного молока, натуральных соков, кондитерских и мучных изделий.

Для улучшения аппетита военнослужащим в ходе занятий по боевой подготовке на высокогорных полигонах «Камхуд», «Алагяз» и «Памбак», где высота превышает 2 тыс. метров над уровнем моря, в состав рациона питания включены дополнительные специи и зелень.