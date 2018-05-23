Наира Зограбян считает вероятным проведение внеочередных выборов осенью
Депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян считает единственным путем для преодоления нестандартной политической ситуации проведение внеочередных парламентских выборов.
«Мы должны понять, что сегодня в нашей стране создалась нестандартная политическая ситуация, и единственным правовым путем для преодоления нестандартной политической ситуации является проведение внеочередных парламентских выборов. ППА готова и завтра пойти на выборы. Мы также понимаем, что до выборов следует решить несколько юридических вопросов, в частности, отменить рейтинговые списки, внедрение базы отпечаткое пальцев или же другого механизма, который сделает невозможным повторное голосование»,- сказала она.
По ее словам, в случае достижения консенсуса, до июля возможно будет принять в НС Армении изменения к ИК Армении, и обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов к осени.
По ее словам, при этом ППА будет идти на выборы с тем, чтобы завоевать большинство голосов, посколькупартия пользуется общественным доверием.
На вопрос, открывает ли ППА предвыборные штабы, Наира Зограбян сказала, что их офисы всегда открыты.
С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.
23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.
Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.
28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.
НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.
Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.
Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.