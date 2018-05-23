Врачи из диаспоры готовы осуществлять в Армении различные программы

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян принял председателя Всемирного комитета Армянских врачей - AMIC- Вигена Сепиляна. Как передает «Арменпресс», собеседники обсудили ряд вопросов.

«Многие врачи-армяне, члены нашего Комитета, готовы представить различные программы и проекты для реализации в Армении, поэтому есть необходимость в их совместной координации. Мы рассчитываем на помощь министерства для более эффективной и целевой реализации данных проектов», - сказал Виген Сепилян.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян предложил привлечь к реализации этих проектов общественные организации.

Виген Сепилян рассказал о планах на 2018-2019гг и пригласил Арсена Торосяна при возможности принять участие во встречах и конференциях, которые планируется провести в ряде армянских общин.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян выразил готовность обсудить самые различные проекты в сфере, а также держать в повестке вопросы по организации очередного Конгресса врачей-армян, который должен состояться в Армении в 2019 году. Он отметил, что считает важной роль Диаспоры в долгосрочных программах развития здравоохранения.