Директор «Арменпресс» Арам Ананян примет участие в саммите руководителей крупнейших новостных служб

Руководители почти 30 крупнейших новостных служб из более чем 20 стран примут участие в саммите, а также в деловой и культурной программе Петербургского международного экономического форума 24 мая под эгидой ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума в пятый раз пройдет саммит мировых информационных агентств. Участие в нем, а также в деловой и культурной программе ПМЭФ-2018 примут свыше 50 руководителей почти 30 крупнейших новостных служб из более чем 20 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кубы, Ливана, Македонии, России, Сербии, США, Турции и Японии.

В саммите руководителей крупнейших новостных служб примет участие директор «Арменпресс» Арам Ананян.

Тема дискуссии этого года: "Будущее журналистики в условиях новых вызовов". Бурное развитие цифровых технологий, социальных сетей и новых медиа ставит профессиональную журналистику перед новыми вызовами. Есть ли будущее у традиционной журналистики в условиях стремительно меняющегося мира? Какие угрозы несут происходящие изменения? Будут ли востребованы традиционные медиа через десять лет, и если да, то в какой форме? Какие требования профессионального сообщества будут применимы к журналистам будущего? Сможет ли искусственный интеллект заменить журналиста в сфере сбора новостей? В дискуссии примут участие генеральный директор Арменпресс (Армения) Арам Ананян, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, исполнительный директор Kyodo News (Япония) Хироки Сугита, вице-президент по международным новостям Associated Press (США) Иэн Филлипс и генеральный директор ANSA (Италия) Джузеппе Чербоне.