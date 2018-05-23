Процесс выхода Украины из СНГ займет около года

Выход Украины из Содружества независимых государств (СНГ) при цивилизованном подходе может занять около года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет определенное время. Речь идет примерно о годе", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Рассматриваем заявление президента Украина Петра Порошенко на этот счет как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров", - отметила Захарова, добавив, что от этих "политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины".

19 мая Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ.