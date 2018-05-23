Названа главная причина эпидемии рака в мире

Ученые Университета штата Ариззона пришли к выводу, что человеческая деятельность способствует распространению онкологических заболеваний не только среди населения, но и среди животных, обитающих в природной среде. Статья специалистов опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи называют такие факторы, способствующие развитию злокачественных опухолей, как химическое загрязнения атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика, а также использование пестицидов. Кроме того, проблемы со здоровьем вызывают световое загрязнение, которое сбивает суточные ритмы и вызывают гормональные изменения, что может увеличить риск заболевания раком.

По словам авторов, Homo sapiens можно определить как онкогенный вид, хотя на настоящий момент мало известно, насколько сильно развитие современной цивилизации обуславливает развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.