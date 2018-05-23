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Схватка орлана и лисы за добычу попала на видео


Американскому фотографу-натуралисту Кевину Эби удалось снять белоголового орлана, отнимающего у молодой лисы кролика, видео публикует Fox News, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как птица хватает добычу, которую несла в зубах лиса, после чего соперники поднимаются на высоту около шести метров. После борьбы, длившейся восемь секунд, лиса ослабляет хватку и падает на землю, а орлан улетает с кроликом.

Фотограф отметил, лиса осталась невредимой после полета. "Я сделал несколько снимков после ее падения и не нашел каких-либо повреждений", — говорит он.




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