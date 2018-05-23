Министр здравоохранения намерен отложить отпуск лекарств по рецептам, кроме антибиотиков

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что намерен отложить отпуск лекарств по рецептам до 1-го мая будущего года, кроме антибиотиков. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Мы должны быть осторожнее в этом отношении и предотвратить злоупотребления, даже в рамках неполноценного решения правительства Армении. Надеемся, что медперсонал и граждане воспримут это с пониманием. В отношении прочих препаратов мы проведем обсуждения, чтобы придти к решениям, более или менее приемлемы для всех»,- пишет он.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что по поводу медицинских препаратов ведутся и другие обсуждения, начиная от параллельного импорта, до освобождения от НДС.

Решение об отпуске лекарств по рецептам стало предметом бурных обсуждений не только среди специалистов, но и среди граждан. Специалисты считали его поспешно принятым, поскольку все тонкости отрасли недоступны не только гражданам, но и даже врачам. Граждане же жаловались на проволочки, возникшие в связи с этим решением.