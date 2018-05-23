Офицеры полиции города Милуоки, штат Висконсин, скрутили велосипедиста, который не дождался саперов и "обезвредил" подозрительную сумку самостоятельно. Инцидент, о котором сообщает канал WTMj-TV, попал на видео.

В ролике мужчина пересекает полицейскую ленту на велосипеде, открывает рюкзак, вываливает наружу его содержимое, после чего разводит руками и, по всей видимости, собирается ехать дальше. В это время на него резко набрасываются три человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

О бесхозном предмете экстренным службам сообщили около семи утра в понедельник. В тот момент, когда вмешался велосипедист, полиция и саперы как раз обсуждали дальнейшие действия.