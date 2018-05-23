Призываю и требую прекратить все акции гражданского неповиновения: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает непонятным то, что некоторые граждане не откликнулись должным образом на его призыв прекратить все акции гражданского неповиновения. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Для меня является непонятным то, что некоторые граждане не откликнулись должным образом на призыв прекратить все акции гражданского неповиновения и сотрудничать с правительством по всем имеющимся проблемам.

Дорогие сограждане, еще раз прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и сотрудничать с правительством по всем имеющимся проблемам»,- пишет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, проводить акции гражданского неповиновения против правительства народного доверия означает проводить акции гражданского неповиновения против самих себя, или же осуществлять саботаж.

«Еще раз прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения, если это не саботаж, направленный против правительства народного доверия, а значит и против народа»,- пишет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он призвал своих сторонников распространить его призыв и разъяснить его содержание всем протестующи, конечно, в «атмосфере любви и согласия».

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.