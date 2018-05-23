Франция считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном

Франция считает нелегитимными американские санкции против европейских компаний, присутствующих в Иране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter в преддверии визита президента Франции Эмманюэля Макрона в РФ 24 мая.

"Мы полностью против этих решений. Речь идет об экстерриториальных мерах", - сказал Ле Дриан. Министр подчеркнул, что "Франция остается участником ядерного соглашения с Ираном и будет его соблюдать".

"Мы должны защитить компании, которые торгуют с Ираном, защитить их инвестиции. Санкции против этих компаний не являются легитимными", - подчеркнул глава МИД Франции.





