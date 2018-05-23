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Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море


Минобороны опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне головной корабль проекта 955 "Борей" произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба выполнялась из подводного положения.




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