Новости «Арцахпресс» востребованы не только в Армении и Арцахе, но и во всем мире: «Арменпресс» поздравляет «Арцахпресс»

Информационное агентство «Арцахпресс» отмечает 23-го мая 4 года со дня своего основания. Государственное Информационное агентство «Арменпресс» поздравляет своих коллег в «Арцахпресс» с этим событием и желает им новых творческих успехов и достижений.

«Прошедшие годы стали своеобразным испытанием для «Арцахпресс» - в аспекте становления и укрепления профессионализма, и вы с честью преодолели его, показав ответственность и беззаветную любовь к профессии журналиста. Сегодня «Арцахпресс» является закаленным в профессиональном горниле агентством, чьи новости востребованы не только в Армении и Арцахе, но и во всем мире»,- сказал в своем слове, адресованном директору «Арцахпресс» Ваграму Погосяну и всему коллективу агентства директор «Арменпресс» Арам Ананян.

23-го мая 2015 года между агентствами «Арменпресс» «Арцахпресс» был подписан меморандум о сотрудничестве, благодаря чему связи между обоими агентствами стали еще теснее.