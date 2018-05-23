В Чили 14 священников отстранили от службы из-за подозрений в педофилии

Епархия города Ранкагуа в Чили отстранила от службы 14 священников, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом епархия сообщила во вторник.

"Были отстранены от своего священнического служения 14 священников. Это означает, что стало известно, в основном из предоставленных СМИ данных, что эти священники совершили действия, который могут быть преступлениями как в гражданской сфере, так и канонической", - говорится в документе. В нем епархия также отмечает, что ранее уже обратилась в прокуратуру.

На прошлой неделе чилийский телеканал "Тресе" обнародовал результаты своего расследования, в ходе которого журналисты выяснили, что несколько священников в Ранкагуа вели непристойную переписку с несовершеннолетними и могли совершать действия сексуального характера в отношении детей и подростков.