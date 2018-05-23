Президенту Греции сделали операцию на сердце

Президент Греции Прокопис Павлопулос во вторник прошёл кардиологическое обследование, в ходе которого врачи решили установить стент. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба президента.

Ежегодное кардиологическое обследование президент проходил в кардиохирургическом центре Онассиса.

"Во время обследования было решено установить один стент, процесс прошёл успешно",- говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Президент в среду будет в обычном режиме выполнять свою программу, сообщила пресс-служба.