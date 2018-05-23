Пострадавшие от массового пищевого отравления в Армавирской области граждане продолжают получать лечение

В результате массового пищевого отравления 17-го мая в Армавирской области были госпитализированы 80 человек. Далее в Армавирском и Мецаморском МЦ получали лечение 28 пациентов с пищевым отравлением. Как сообщили «Арменпресс» в Армавирском МЦ, у них продолжают получать лечение 9 пациентов. Их состояние удовлетворительное.

В Мецаморском МЦ сообщили, что у них продолжают получать лечение 16 пациентов. Их состояние также удовлетворительное, некоторые сегодня выписываются.

Ранее сообщалось, что госпитализированы примерно 90 сотрудников винодельческой компании «Земли Армении» в Армавирской области. В связи с массовым отравлением в Армавирской области в СК Армении возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 277 (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению). Взяты пробы из продуктов, которые употребяли отравившиеся сотрудники предприятия в Армавире, а также пробы воды и черешни.

В Армавире накануне в результате отравления были госпитализированы 80 человек. Министерство здравоохранения Армении сообщает о состоянии здоровья пострадавших в массовом отравлении в Армавире. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора.Накануне в МЧС Армении сообщили, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области были доставлены 80 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО "Земли Армении". Из них 20 человек были выписаны после получения соответствующей медицинской помощи."В результате отравления в Армавирской области были госпитализированы 80 человек. Они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сегодня некоторые будут выписаны", - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.Причиной массового отравления в Армавире, по всей вероятности, является съеденный сообща во время обеденного перерыва ланч, состоящий из бутербродов с курятиной, сыром и картофелем.