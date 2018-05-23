SpaceX вывела на орбиту пять спутников связи и два зонда

Компании SpaceX во главе с Илоном Маском во вторник успешно вывела на орбиту Земли пять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT и два зонда GRACE. Вся миссия, транслировавшаяся на сайте компании, продолжалась один час с небольшим, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ракета-носитель Falcon 9 с семью аппаратами стартовала в 22:47 мск с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Отделение первой, нижней ступени произошло, как и планировалось, на четвертой минуте полета. Через 11 минут 30 секунд после старта состоялся вывод на заданную орбиту одновременно обоих зондов GRACE. Через 66 минут после пуска от второй ступни с интервалом в 100 секунд отделились один за другим спутники связи.

"Этот запуск Falcon 9 удался и прошел точно по плану, как по часам", - прокомментировали полет в компании Маска.

Первая ступень носителя уже использовалась во время запуска военного спутника Zuma в январе 2018 года. На этот раз компания решила не сберегать эту ступень ракеты для ее очередного применения во время предстоящих пусков.

Запуск, проведенный 8 января 2018 года с мыса Канаверал (штат Флорида), был неудачным. Ракета Falcon 9 должна была вывести в космос Zuma, но он не был обнаружен на околоземной орбите Стратегическим командованием ВВС США. SpaceX заявила, что ракета отработала штатно. Как выяснилось, к потере Zuma привела неисправность в системе отделения спутника от верхней ступени ракеты. За эту систему ответственна фирма Northrop Grumman, построившая космический аппарат.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать более 80 спутников Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Всего компанией было запущено уже пять десятков данных спутников. Планируется, что вся группировка Iridium NEXT будет размещена на орбите до конца текущего года.

GRACE предназначены для изучения климатических изменений, замера уровня воды на Земле, а также для создания карты гравитационного поля планеты. Эти спутники будут использоваться совместно Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Германским исследовательским центром геофизических наук.





