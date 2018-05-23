Водителей не будут штрафовать за некоторые нарушения, зафиксированные видеокамерами: полиция Армении

Полиция Армении с 23-го мая вводит некоторые поправки в свою политику административных наказаний за нарушения ПДД. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В ряде случаев, водителей не будут штрафовать за некоторые нарушения, зафиксированные видеокамерами, основываясь на ст.21 Административного кодекса, причем решение об освобождении от административной ответственности будет вывешиваться на сайте www.police.am.

В перечне подобных нарушений:

- нарушения при парковании автомобилей по ст. 124, ч. 21.

- нарушения при парковании автомобилей по ст. 124, ч. 21. – меньше 5 м от пешеходных переходов и еще ряд нарушений деистанции при парковании, предусмотренных по той же статье.

- паркование автомобилей после 23:00 на общественных парковках - по ст. 124, ч. 25.

- пересечение сплошной разделительной линии не всеми 4 колесами - по ст. 124, ч. 1.

- пересечение сплошной разделительной линии и прочих разметочных обозначений при переезде перекрестка, развороте и прочих маневрах - по ст. 124, ч. 1.

при ряде нарушений, выявляемых сотрудниками ДП, будут делаться «устные замечания», в случае, если нарушения не были грубыми, например:

- курение за рулем,

- Талон техосмотра (действительный) не был приклеен в должном месте.

- водитель не включил моргатель при совершении маневра.

Будет прекращено действие радаров-измерителей скорости в населенных пунктах, где верхний предел скорости установлен в пределах 60км/час; на нерегулируемых пешеходных переходах будут установлены гасители скорости в виде возвышений.

Полиция Армении надеется, что эти изменения повысят степень дисциплинированности и ответственности наших водителей, и полиции не придется вновь ужесточать применение ПДД.

В то же время, полиция Армении предлагает Министерству юстиции Армении в рабочем порядке принять амнистию по нарушениям, допущенным с 01.01.2012 года по 31.12.2017, отменив штрафы в размере 13,7 млрд драмов.