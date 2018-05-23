Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук стала лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в оргкомитете по итогам объявления победителя на церемонии в лондонском Музее Виктории и Альберта.

"Роман Flights ["Полеты"] Ольги Токарчук, переведенный Дженнифер Крофт и опубликованный издательством Fitzcarraldo Editions, 22 мая, объявлен победителем Международной Букеровской премии 2018 года. Премия в £50 тыс. ($67 тыс.), которая по достоинству оценивает лучшие из переведенных произведений художественной литературы, будет поделена пополам между автором и переводчиком", - сказано в коммюнике оргкомитета премии.

Газета Financial Times ранее назвала этот роман "философской сказкой в наши неистовые времена".

По словам организаторов, "первая польская обладательница Международной Букеровской премии Токарчук" завоевала множество литературных наград и является одним из лидеров книжных продаж в Польше, а теперь ее произведения начинают обретать признание также и в англоязычном мире. Ее первой книгой был сборник стихов, изданный в 1989 году. С тех пор Токарчук выпустила еще восемь романов и два сборников коротких рассказов.