Томас де Ваал считает актуальным участие Нагорного Карабаха в переговорном процессе

Известный аналитик по вопросам Южного Кавказа Томас де Ваал затронул недавние события в Армении и процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«В прошлом месяце Армения прошла через волну народного волнения и международной доброжелательности, после того, как мирные митинги заставили Сержа Саргяна уйти в отставку, а лидера оппозиции Никола Пашиняна прийти к власти. Ему 42 года, и он создал более молодое правительство, чем его собственный возраст. Он также пообещал бороться с коррупцией и очистить старую олигархическую систему. Страна, которую многие называют изолированной и полностью зависимой от России, сломала стереотипы, кажется динамичной и современной», - как сообщает Арменпресс, написал де Ваал в статье, опубликованной на сайте carnegieeurope.eu.

Он отмечает, что все обещания и надежды могут быть нарушены, если новое правительство Армении ошибется.

Аналитик напомнил, что на следующий день после своего избрания Никол Пашинян отправился в Нагорный Карабах и настаивал на том, что Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в переговорном процессе и сидеть за столом переговоров. По словам де Ваала, Пашинян был искренен с народом Карабаха и еще в 2016 году заявлял, что нет никаких территорий для передачи Азербайджану.

Де Ваал также подчеркнул, что дискуссии о том, что Нагорный Карабах должен принять участие в переговорном процессе, актуальны. Он напомнил, что до 1998 года Нагорный Карабах принимал участие в переговорном процессе.