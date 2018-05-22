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Представлен логотип по случаю 100-летия Первой Армянской Республики и Майских героических сражений


28 мая в Армении, в том числе в Еревана и Мемориале Сардарапата, пройдут посвященные 100-летию Первой Армянской Республики и Майских героических сражений мероприятия. Накануне вышеупомянутых мероприятий был создан логотип, а также рекомендации по его использованию. 

Логотип может быть использован на различных предметах в контексте мероприятий, посвященных 100-летию Первой Армянской Республики и майских праздников.




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