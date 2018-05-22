Премьер-министр Армении принял делегацию во главе председателя Палаты представителей Республики Кипр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе председателя Палаты представителей Республики Кипр Деметрисом Силурисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении,

Приветствуя гостей, премьер-министр Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Кипром имеют исторические корни, и недостатка в теплоте между двумя народами не было.

«Я рад, что наши страны имеют общие взгляды по региональным вопросам. Мы придаем большое значение роли Кипра в международном признании Геноцида армян и предупреждении и осуждении геноцидов», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр высоко оценил позицию Кипра и поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. Глава правительства подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в дальнейшем развитии сотрудничества с Кипром в политической, экономической и социальной сферах и придает важное значение сотрудничеству с Кипром в рамках отношений Армения-ЕС.

Председатель Палаты представителей Республики Кипр поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами получит новый импульс.

«Будьте уверены, что мы примем на себя роль представителя Армении в Европейском союзе и попытаемся принять меры по ратификации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве и процессу либерализации визового режима», - сказал Деметрис Силурис.

Он посчитал перспективной расширения сотрудничества в сферах безопасности, экономики, образования и культуры и добавил, что армянская община Кипра может внести свой вклад в этот процесс.

Председатель Палаты представителей Республики Кипр посчитал необходимым предпринять шаги, направленные на укрепление деловых связей и расширение сотрудничества в этой области.

Премьер-министр Пашинян и Деметрис Силурис подчеркнули важность развития трехстороннего сотрудничества между Арменией, Кипром и Грецией и выразили надежду на то, что в будущем стороны будут продолжать активно работать в этом направлении.

Никол Пашинян попросил передать приветствие президенту Кипра Никосу Анастасиадису и подтвердить приглашение принять участие в 17-м саммите Франкофонии, который состоится в Ереване этой осенью.

В ходе встречи собеседники затронули также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.