Настало время, чтобы грузинские друзья посещали Армению с такой частотой, с какой армяне посещают Грузию: президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян считает, что отношения между Арменией и Грузией должны продолжать углубляться в разных сферах. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал на встрече с журналистами 22 мая, коснувшись намеченного на 25 мая визита в Грузию.

“Я считаю, что отношения между Арменией и Грузией положительными. Надеюсь, что эти отношения будут углубляться в те дни. У нас большой потенциал для сотрудничества. Оба народа вместе работали много лет. Я считаю, что отношения между двумя странами должны углубляться в различных сферах, в том числе экономической”, - сказал президент.

Он подчеркнул, что настало время, чтобы грузинские друзья посещали Армению с такой частотой, с которой армяне посещают Грузию.