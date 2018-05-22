Президент Армении принял участие в открытии посвященной 100-летию Первой Армянской Республики выставки

На посвященной 100-летию Первой Армянской Республики выставке представлено более ста работ членов Союза художников Армении - тематических полотен и скульптур. Открытие выставки состоялось 22 мая в Союзе художников Армении.

“Союз художников всегда затрагивал самые важные события народа и государства. В этом году планируется провести 50 выставок, самая важная из которых открылась сегодня. Для участия в этой выставке было представлено около 500 работ, но в настоящее время представлено около 100 работ. Комиссия была очень строга в выборе”, - сказал председатель Союза художников Армении Карен Агамян, добавив, что выставка была основана исключительно по инициативе Союза.

По словам искусствоведа Мартина Микаеляна, изменения имеют решающее значение в жизни. «Великий биолог Павлов сказал, что монотонные импульсы из внешнего мира значительно ослабляют нервную систему человека. Это может даже сделать человека безумным. Я приветствую новую Армению, и я думаю, что в искусстве тоже есть необходимость в изменении», - сказал он.

Выставку посетил также президент Армении Армен Саркисян. Он признался, что был очень рад приглашению артистов принять участие в выставке.

«В 6о-е, когда я был еще подростком, это здание было храмом для молодых людей. Я помню, что каждый год были выставки, на которых были представлены работы наших известных художников - Минаса Аветисяна, Ерванда Кочара и других. Каждый год было что-то новое, и в нашей жизни открывалась новая страница. Мартин Микаелян справедливо отметил, что внешние факторы оказывают большое влияние на нашу внутреннюю структуру. Надеюсь, что в будущем Армения станет лучше, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем завтра», - сказал Саркисян.

После ознакомления с экспонатами президент Армен Саркисян сказал в беседе с Арменпресс, что только тот факт, что в Ереване проходит выставка, посвященная 100-летию Армении, уже хорошо.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем будут проведены другие выставки, на которых будут представлены работы представителей разных поколений. Сегодня Армения - молодая страна, и лучше всего организовать отдельную выставку, где мы увидим революционные идеи молодых художников в искусстве. Мы уже видели их политические мысли, но все еще не ясно, какие революционные настроения в современном искусстве», - сказал президент.