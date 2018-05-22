Согласно онлайн-опросу, Араик Арутюнян и Давид Тоноян самые популярные министры нового правительства

Информационно-аналитический сайт B4B.am провел онлайн-опрос, чтобы узнать отношение общественности к новоназначенным вице-премьерам и министрам. Как сообщает Арменпресс, респонденты могли выбрать 5 ответов для назначения каждого чиновника: отношусь очень плохо, плохо, нормально, хорошо и очень хорошо. В опросе участвовало более 1100 человек в течение 4 дней.

Самая высокая репутация у министра образования и науки Араика Арутюняна. 82% респондентов оценили его назначение “хорошо” или “очень хорошо” (21% и 61% соответственно).

Министр обороны Давид Тоноян занимает второе место: 78% респондентов положительно оценивают его назначение. Министр юстиции Артак Зейналян также входит в число самых популярных министров, его назначение положительно оценивают 67% респондентов. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян входят в число 5 самых популярных министров.