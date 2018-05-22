Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Астану

Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится на 23 мая в Астане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в рамках сессии запланирован визит министров обороны стран ОДКБ на выставку вооружения и военной техники КАDEX-2018.