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Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Астану


Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном отбыла в Казахстан для участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится на 23 мая в Астане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в рамках сессии запланирован визит министров обороны стран ОДКБ на выставку вооружения и военной техники КАDEX-2018.




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