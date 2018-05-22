Бегемоты спасли антилопу гну от крокодилов

Участник сафари в национальном парке Крюгера в ЮАР снял на видео нападение крокодилов на антилопу гну, в которое вмешались гиппопотамы. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Скрывавшийся в воде крокодил схватил одну из пришедших на водопой антилоп за голову. К нему присоединилось другое пресмыкающееся, которое вцепилось в заднюю ногу животного. Вместе они потащили сопротивляющуюся добычу к водоему. Гиппопотамы, сидевшие в реке, с интересом наблюдали за происходящей у них под носом схваткой. Когда крокодилы оказывались слишком близко, они покусывали их. Это помогло антилопе освободиться, и она поплыла прочь. Гиппопотамы окружили ее и следовали за ней до самого берега.