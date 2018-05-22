Президент Республики Корея направил поздравительное послание Николу Пашиняну

По случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра поздравительное послание направил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Президент Республики Корея пожелал Николу Пашиняну крепкого здоровья и успехов во всех его инициативах, а также долгосрочного благополучия Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«От имени правительства и народа Республики Корея имею честь поздравить Вас с принятием должности премьер-министра Республики Армения.

Уверен, что Ваш выбор отражает стремление граждан страны к изменениям и реформам. Я искренне верю, что под Вашим руководством Республика Армения будет продвигаться по пути стабильности и процветания.

С 1992 года, установления дипломатических отношений, Республика Корея и Республика Армения наладили дружеские и партнерские отношения между нашими странами. Я с нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления существующего партнерства путем тесного диалога с Вашим превосходительством».