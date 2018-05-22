Армения ждет полной ратификации Соглашения с ЕС парламентами стран-членов ЕС: глава МИД

Армения ждет полной ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом парламентами стран-членов ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на пресс-конференции 22 мая.

Он отметил, что это необходимо для полной реализации важного для Армении соглашения.

«Ратификация соглашения уже полностью реализована в Армении, внутренние процедуры завершены. Сроки для частичной реализации соглашения уже действуют. Комитет по иностранным делам Европарламента абсолютным большинством голосов также одобрил документ. Мы также ожидаем ратификации соглашения парламентами стран-членов ЕС, чтобы начать полное применение этого очень важного инструмента», - сказал Тигран Балаян.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.