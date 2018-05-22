Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-05-18

ЕРЕВАН, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 мая, курс доллара США сократился на 0.36 драмa и составил 482.67 драм. Курс евро вырос на 3.25 драмa и составил 570.76 драм. Курс российского рубля вырос на 0.14 драмa и составил 7.88 драм. Курс британского фунта вырос на 2.75 драмa и составил 650.40 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 14.14 драмa и составила 19992.87 драм. Цена серебра сократилась на 0.96 драмa и составила 253.57 драм. Цена платины выросла на 5.29 драмa и составила 13733.61 драм.