Азиатские индексы - 22-05-18
ТОКИО, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.18% и составил 22960.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1809.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3214.35 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 31234.35 пункта.
- 18:12 Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Астану
- 17:58 Бегемоты спасли антилопу гну от крокодилов
- 17:50 Президент Республики Корея направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 17:37 F-35 впервые применили в бою
- 17:33 Армения ждет полной ратификации Соглашения с ЕС парламентами стран-членов ЕС: глава МИД
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-05-18
- 17:29 Азиатские индексы - 22-05-18
- 17:15 Эстония готова поделиться своим опытом с Арменией в сфере модернизации электронного управления
- 17:04 Назван размер груди самых счастливых женщин
- 16:57 Европейских школьников могут обязать учить два иностранных языка
- 16:52 Глава МИД Сербии: Белград не намерен добиваться членства в ЕС любой ценой
- 16:47 СМИ: в Ираке приговорили к казни соучастника терактов в Брюсселе и Париже
- 16:39 Австралийский город Райд принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах
- 16:33 В Германии вновь отказались арестовать Пучдемона на время разбирательств о его экстрадиции
- 16:17 В «Звартноце» начался Футбольный год
- 16:03 Число жертв теракта в Кандагаре увеличилось до 16 человек
- 15:57 Палестина обратилась в МУС с просьбой расследовать ситуацию в стране
- 15:45 Ученые рассказали, почему не спать по ночам опасно для здоровья
- 15:37 Экологи составили рейтинг городов Европы по экомобильности
- 15:32 Студенты Ереванского финансово-экономического колледжа в Аване требуют возвращения прежнего директора Save
- 15:31 Нетаньяху назвал Иран основным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке
- 15:29 AFP: Шарль Азнавур возобновит мировое турне 30 июня
- 15:24 Премьер-министр Монголии поздравил Никола Пашиняна
- 15:19 Председатель Совета министров Республики Польша выразил надежду на развитие армяно-польских отношений
- 15:18 Премьер-министр Финляндской Республики поздравил Никола Пашиняна
- 15:01 Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни
- 14:55 Тигран Балаян ответил на вопрос о кадровых изменениях в МИД Армении, сославшись на Никола Пашиняна
- 14:53 Дикие кошки наорали друг на друга и прославились
- 14:50 Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян уверяет, что саммит Франкофонии в Ереване пройдет по намеченному плану
- 14:41 Врата ада: как огонь в газовом кратере горит почти 50 лет
- 14:35 Зонд Juno передал на Землю новые уникальные фотографии Юпитера
- 14:31 США, Франция: на будущей неделе ожидается ряд визитов высокого уровня в Армению
- 14:31 С 11-го по 17-е мая в Ереване на свет появилoсь 380 детей
- 14:29 Посол Швейцарии считает перспективным сотрудничество с Арменией в различных отраслях экономики
- 14:26 СМИ: Sony купила права на 2 млн песен, включая композиции группы Queen
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1176 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
10:56, 16.05.2018
Просмотрели 1058 раз По делу о коррупционном скандале ПАСЕ применил по отношению к 4 депутатам от Азербайджана санкции
10:47, 17.05.2018
Просмотрели 947 раз Левон Тер-Петросян: Угрожающее государственности опасное положение
16:49, 18.05.2018
Просмотрели 847 раз Обещанное мороженое в резиденции президента: Армен Саркисян принял детей и насладился с ними мороженым
11:40, 21.05.2018
Просмотрели 842 раз Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства