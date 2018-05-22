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Азиатские индексы - 22-05-18


ТОКИО, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.18% и составил 22960.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1809.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3214.35 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 31234.35 пункта.




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