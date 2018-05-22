Европейских школьников могут обязать учить два иностранных языка

Еврокомиссия предлагает, чтобы все выпускники среднеобразовательных школ в странах-членах Евросоюза владели не одним, как сегодня, а минимум двумя иностранными языками, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это является составной частью предложенного Еврокомиссией проекта создания к 2025 году общеевропейского образовательного пространства, сообщил во вторник еврокомиссар по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич.

"Мы предлагаем меры для обеспечения того, чтобы все дети в ЕС могли с раннего возраста иметь доступ к квалифицированному образованию… Мы вносим на обсуждение инициативу по улучшению преподавания и изучения языков. Наша конечная цель в том, чтобы все люди могли по завершении среднего образования говорить, кроме родного, как минимум, на двух (иностранных) языках", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Наврачича, речь идет "о гораздо большем, чем изучение английского в качестве базового языка".