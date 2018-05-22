Глава МИД Сербии: Белград не намерен добиваться членства в ЕС любой ценой

Вступление в Евросоюз является одним из приоритетов Сербии во внешней политике, однако Белград не намерен достигать этого любой ценой, жертвуя своими национальными интересами, в частности Косово и Метохией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич во вторник в эфире национального телевидения.

"Одним из наших внешнеполитических приоритетов является членство в Европейском союзе. Несмотря на все замечания, которые у нас есть, эта ключевая определенность остается. Но не любой ценой", - подчеркнул Дачич, комментируя прозвучавшие ранее заявления представителей кабинета министров.

На прошлой неделе глава делегации ЕС в Сербии Сэм Фабрици заявил, что вопрос признания Косова является ключевым для вступления Сербии в ЕС. Комментируя это заявление, министр обороны страны Александар Вулин отметил, что если Брюссель ставит заведомо невыполнимые для Белграда условия вступления в ЕС, то нужно подумать о смене приоритета сербской внешней политики. После этого глава кабмина Сербии Ана Брнабич выступила с заявлением, что европейский курс остается приоритетом Сербии, а министр Вулин имеет право на личное мнение.