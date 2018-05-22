Премьер-министр Армении поручил членам правительства в 10-дневный срок представить окончательные варианты уставов ведомств

Состоялось внеочередное заседание правительства, которое вёл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на заседании обсуждалось два вопроса. Правительство определило подчинённость органов подчинённых министерству. Согласно 159-ой статье Конституции, органами системы государственного управления являются министерства, а также органы, подчинённые правительству РА, премьер-министру РА и министерствам РА.

Согласно обоснованию, подчинённый министерству орган действует в рамках закреплённой за министерством сферы и обеспечивает реализацию отдельных направлений закреплённой в юрисдикции министерства деятельности.

Первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян предложил внести изменение в проект и определить Комитет управления государственным имуществом в качестве органа, подчинённого Министерству экономического развития и инвестиций РА, вместо Министерства финансов РА. Предложение на заседании принято.

Правительство утвердило также форму примерного устава органа системы государственного управления. В соответствии с этим утверждены формы примерных уставов министерства, а также подчинённых правительству, премьер-министру и министерству органов.

Премьер-министр Никол Пашинян поручил членам правительства в 10-дневный срок представить окончательные варианты уставов ведомств.