СМИ: в Ираке приговорили к казни соучастника терактов в Брюсселе и Париже

Иракский суд приговорил к смертной казни подданного Бельгии, обвиненного в причастности к деятельности террористической группировки "Исламское государство" . Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

По его информации, Центральный уголовный суд Ирака приговорил к высшей мере наказания бельгийца Тарика Джудаана 1988 года рождения, вступившего в ряды ИГ в 2014 году. Среди боевиков он известен как Абу Хамза аль-Бельджики.

По информации бельгийской газеты La Derniere Heure, Джудаан фигурирует в материалах расследований терактов в Париже в 2015 году и в Брюсселе в 2016 году как один из их вероятных организаторов.

По информации бельгийских СМИ, Джудаан родом из Марокко. До поездки в Сирию в 2014 году он жил в бельгийском городе Вервье. На своей странице в Facebook он уже в 2014 году начал публиковать фотографии, на которых запечатлено его участие в убийствах.