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В «Звартноце» начался Футбольный год


Этот год - футбольный год. 21-й Чемпионат мира по футболу стартует в России через примерно двадцать дней. Манекены лучших игроков мира теперь размещены в Международном Аэропорту “Звартноц”, с которыми желающие смогут сфотографироваться до окончания чемпионата. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО “Армения” Международные Аэропорты”. Сегодня пассажиры и гости «Звартноц» поприветствовали футболистов под звуки гимна чемпионата и объявили о начале футбольного года.




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