Число жертв теракта в Кандагаре увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, достигло 16 человек, еще 35 человек получили ранения, сообщил во вторник телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Довуда Ахмади.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, ранее сообщалось о шести погибших и 37 раненых.

По сообщениям местных СМИ, около 12:30 по местному времени (11:00 по московскому времени) на территории четвертого полицейского участка города Кандагар при проверке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль марки Tunis.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.