Палестина обратилась в МУС с просьбой расследовать ситуацию в стране

Палестина запросила Международный уголовный суд (МУС) начать расследование ситуации в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге министр иностранных дел Рияд аль-Малики по итогам встречи с прокурором инстанции Фату Бенсуда.

"Сегодня Палестина сделала важный и исторический шаг на пути восстановления справедливости для палестинского народа, который продолжает страдать от продолжающихся широко распространенных и систематических преступлений, - отметил он. - Как государство - участник Римского статута, мы передали ситуацию в стране на рассмотрение в МУС".

"Палестина считает, что у прокуратуры имеется достаточное количество неоспоримых доказательств для безотлагательного начала расследования", - сказал Малики.

Министр добавил, что расследование будет касаться ситуации с июня 2014 года по настоящее время. Он также подчеркнул, что в обращении в МУС главное внимание уделено "строительству израильских поселений на палестинских территориях".





