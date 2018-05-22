Экологи составили рейтинг городов Европы по экомобильности

Вуппертальский институт климата, окружающей среды и энергетики (Германия) по заказу "Гринпис" оценил экомобильность в 13 крупных европейских городах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При составлении рейтинга учитывались 21 показатель, сгруппированные по 5 категориям: общественный транспорт, безопасность дорожного движения, качество воздуха, управление мобильностью и активная мобильность (пешие прогулки и поездки на велосипеде).

Тройку лидеров по экомобильности составили Копенгаген, Амстердам и Осло. Замыкают рейтинг Лондон, Москва и Рим.