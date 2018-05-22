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Студенты Ереванского финансово-экономического колледжа в Аване требуют возвращения прежнего директора Save


Студенты и преподаватели Ереванского финансово-экономического колледжа Армянского государственного экономического университета объявили забастовку. Как передает «Арменпресс», они требуют возвращения прежнего директора колледжа Сергея Харатяна, который 20-го мая представил заявление об увольнении.

 «Требуем возвращения г-на Харатяна. В отставку подали также лучшие преподаватели. Кто ответот за это? Нам только г-н Харатян может указать – заходить нам в колледж или нет»,- сказал один изз активистов.


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