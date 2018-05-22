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Премьер-министр Монголии поздравил Никола Пашиняна


По случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра поздравительное послание направил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

“Ожидаю конструктивной работы по дальнейшему расширению и развитию традиционных дружественных отношений между Арменией и Монголией.

Ваше Превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и процветания, а также прогресса и процветания дружественному народу Армении”.




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